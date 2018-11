Trump. "Estava-se a começar a falar alemão em Paris antes de os Estados Unidos chegarem"

Rajada de "tweets" com Trump a lembrar as derrotas francesas frente à Alemanha, nas duas guerras mundiais, e a aludir aos fracos resultados de Macron nas sondagens de aprovação.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou o seu homólogo francês, esta terça-feira, numa série de publicações na rede social Twitter. As mensagens mostram o quanto o ambiente entre EUA e França se deterioru, depois da visita de Trump a Paris. Em cinco "tweets", publicados no dia em que se marca o terceiro aniversário dos ataques terroristas de 2015, em Paris, Trump insultou o seu aliado europeu pelas derrotas frente à Alemanha nas duas guerras mundiais, pela sua indústria vinícola e pelos fracos resultados de Macron nas sondagens de aprovação. O Presidente norte-americano aludiu a palavras de Macron sobre o facto de a Europa ter de se proteger sozinha, escrevendo: "Eles estavam a começar a aprender alemão em Paris quando os Estados Unidos chegaram. Paguem pela NATO ou não!"

Trump voltou a Washington depois de ter passado o fim-de-semana em Paris, para as comemorações dos cem anos do armistício da Primeira Guerra Mundial. Durante as comemorações, o clima tenso entre o Presidente americano e os líderes europeus, nomeadamente Macron, Merkel e Putin, foi evidente.



Trump ainda fez um comentário sobre Macron repudiar a palavra "nacionalista", por não ter em conta o ambiente em torno da França. Trump viu as palavras como um farpa indireta a si, que se classificou como "nacionalista" por defender os interesses americanos. "Já agora, não há país mais Nacionalista que a France, um povo muito orgulhoso e merecidamente!", disse Trump, terminando a tirada com a frase "MAKE FRANCE GREAT AGAIN", uma alusão ao seu slogan "Make America Great Again" (traduzido livremente para "Tornar a América Grande Novamente").

A equipa do Presidente francês respondeu aos "tweets", com a ausência de resposta. O gabinete de Macron disse que Macron leu os "tweets" mas não vai comentar. E na resposta à agência Reuters, a equipa de Macron disse que falou com Trump e assegurou a sua posição sobre a possibilidade de um exército europeu. Ataques lá fora e dentro de casa Num último "tweet" desta tirada de publicações, Trump defendeu ainda a sua ausência de uma comemoração no sábado, em que estava previsto que visitasse o cemitério onde estão sepultados os soldados americanos que lutaram na Primeira Grande Guerra. Segundo o Presidente, a culpa foi dos Serviços Secretos americanos, que não permitiram que Trump fosse de carro para o cemitério, devido às condições climatéricas. Nos Estados Unidos, muitos ficaram ofendidos pela decisão e compararam a atitude com fotos de Barack Obama em que o antigo Presidente é visto a discursar debaixo de chuva intensa.