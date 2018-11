Higuaín suspenso por dois jogos pela expulsão frente à Juventus

Gonzalo Higuaín ficou a saber, esta terça-feira, que foi punido, pelo conselho de disciplina da Liga italiana, com dois jogos de suspensão, pela expulsão no encontro entre AC Milan, que representa, e Juventus, no domingo.

Já depois de falhar um penálti que empataria a partida, o avançado argentino viu o cartão amarelo aos 83 minutos. Perdeu a cabeça e exagerou nos protestos, o que levou o árbitro da partida a mostrar-lhe o segundo cartão amarelo e consequente vermelho, deixando o Milan com dez jogadores. Pouco antes, Cristiano Ronaldo marcara e fixara o resultado final em 2-0 para a Juventus.

"A conduta de Higuaín foi totalmente desrespeitosa para com o árbitro, abordando-o no momento da admoestação, em protesto, ameaçando e reiterando os protestos no momento da retirada do terreno de jogo", pode ler-se no relatório publicado no site oficial da Serie A.



Entretanto, Higuaín já pediu desculpa pela expulsão e pelo penálti falhado. O avançado assumiu responsabilidade pelos seus atos, em entrevista à Sky Sports Italia.