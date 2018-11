Verratti: "Queremos o primeiro lugar, mas tudo depende de Portugal"

Marco Verratti, médio italiano, quer vencer o jogo contra Portugal para ainda sonhar com um lugar na fase final da Liga das Nações, apesar de reconhecer que está "tudo nas mãos dos portugueses".

Em declarações em conferência de imprensa da seleção italiana, o médio do Paris Saint-German quer manter viva a esperança de conquistar um lugar na próxima fase da Liga das Nações:

"Temos de nos repetir contra Portugal e fazer de tudo para terminar o grupo em primeiro lugar, mesmo que tudo dependa dos portugueses. Estou à espera de um grande jogo em Milão. Quero que as pessoas se voltem a apaixonar pela seleção, é o meu principal objetivo".



Bernardeschi é a primeira baixa, por lesão, nas escolhas de Mancini. Verratti admite que se trata de uma baixa de peso: "Não é bom. O Frederico é um grande jogador e tem sido fundamental para a seleção nacional e para a Juventus. Mas quem entrar em campo vai saber compensar quem não está".

Verratti diz que a equipa já ultrapassou o facto de não ter marcado presença no Mundial 2018, e dá a chave para o sucesso no futuro: "Já recuperámos do golpe do ano passado frente à Suécia. Gosto muito da filosofia do Mancini. Temos de continuar a jogar assim, sem pensar demasiado nos adversários. Temos de nos concentrar em nós próprios".

Portugal defronta a Itália, no sábado, em San Siro, partida a contar para a fase de grupos da Liga das Nações. A seleção das quinas assegura um lugar na fase final com um empate em Milão. O jogo terá relato na Renascença diretamente de um dos estádios mais icónicos do futebol internacional, e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.