Gonçalo Oliveira volta a vencer em quadros principais

Gonçalo Oliveira assegurou, esta terça-feira, a passagem aos oitavos-de-final do Challenger de Kobe, no Japão. Foi o regresso do tenista português às vitórias em quadros principais, três derrotas depois.

O número quatro nacional, 282.º do "ranking" ATP, derrotou o jovem finlandês Emil Ruusuvuori, número 316 da hierarquia mundial, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-4. O jogo durou pouco mais de uma hora.

Na segunda ronda, Oliveira terá pela frente o japonês Yosuke Watanuki, número 236 do mundo e sétimo cabeça-de-série do torneio. O encontro será na quarta-feira, com hora de início estimada para as 15h20.