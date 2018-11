Jorge Jesus recusa renovar com o Al Hilal. "Vou regressar ao futebol português"

Jorge Jesus é um ídolo no Al Hilal, clube da Arábia Saudita com que teve um arranque 100% vitorioso, com 13 vitórias em 13 jogos, no entanto, já sabe que quer regressar a Portugal no final do contrato. Para tal, o treinador até vai rejeitar uma proposta para prolongar o vínculo.

"Vou regressar ao futebol português e nada tem a ver com as pessoas do Al-Hilal. Por muito que gostem de mim, o regresso a Portugal está nos objetivos", referiu o antigo treinador do Sporting, em entrevista à revista "Liga-te", da Liga de clubes.

Jorge Jesus assinou, no verão, um contrato de uma época, mais outra de opção. O técnico planeia cumprir as duas temporadas estipuladas com os sauditas: "É difícil falar no dia de amanhã, mas penso que ficarei apenas mais uma época aqui. O clube propôs-me a renovação por três épocas, mas não vou aceitar".



Treinar na Arábia Saudita "é uma experiência", especialmente para quem nunca pensou em sair do país. "Ou melhor, pensei que podia sair por uma ou duas razões: ou era para um clube da Europa ou por uma questão financeira. Não saí para a Europa e posso dizer que o Sporting gastava mais dinheiro comigo do que aquele que o Al Hilal me paga. A verdade é que saí", assinalou.

Os adeptos do Al Hilal estão rendidos a Jesus, que brinca com a situação: "De Portugal só conhecem o Cristiano Ronaldo. E agora o Jorge Jesus".