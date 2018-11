Coates apadrinha primeiro treino de Marcel Keizer no Sporting

Marcel Keizer orientou, esta terça-feira, o primeiro treino como treinador principal do Sporting.

A grande novidade foi a presença de Sebastián Coates, que estava convocado para a seleção do Uruguai. No entanto, segundo o site oficial do Sporting, o central foi dispensado após conversas entre os departamentos médicos da seleção e do clube leonino, devido a uma mialgia de esforço.

Keizer chamou Euclides Cabral, jogador da equipa de sub-23, para participar no treino da equipa principal. O treinador holandês não pôde contar com Battaglia, que recupera de cirurgia, e com Ristovski, que efetuou tratamento e trabalho de recuperação sob a alçada do departamento clínico.

Os jogadores que Tiago Fernandes, então treinador interino do Sporting, utilizou diante do Chaves fizeram trabalho de recuperação. Os demais trabalharam no relvado.

Keizer terá a sua estreia no banco do Sporting a 24 de novembro, diante do Lusitano Vildemoinhos, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal.