Cai o primeiro italiano. Bernardeschi falha receção a Portugal

Federico Bernardeschi foi dispensado da seleção de Itália, devido a lesão, e não irá defrontar Portugal, no sábado, a contar para a penúltima jornada do grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações.

A informação foi avançada pelo Twitter oficial das seleções italianas de futebol. O avançado da Juventus, de 24 anos, que já tinha falhado os dois últimos jogos no clube, está a contas com uma lesão no músculo adutor e foi autorizado a regressar a Turim. Bernardeschi também não estará no amigável da Itália frente aos Estados Unidos, a 20 de novembro.

O Itália-Portugal joga-se no sábado, às 19h45, no San Siro, em Milão. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.