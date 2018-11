Ventura continua sem sorte. Antigo selecionador de Itália durou um mês no Chievo

Gian Piero Ventura continua longe dos momentos de sucesso que o levaram à seleção italiana. O treinador, de 70 anos, teve oportunidade para relançar a carreira no Chievo, mas ao fim de um mês foi demitido. Um empate e três derrotas ditaram o fim da relação com o técnico que sucedeu a Lorenzo D'Anna.

Associado a um dos momentos mais negros da história do futebol italiano, pelo apuramento falhado para o Mundial 2018, Ventura teve um regresso efémero ao ativo.

O Chievo é último classificado da Serie A, com zero pontos. A equipa de Verona é a única que ainda não venceu no campeonato. Tem três empates, mas o contador de pontos continua no zero, porque o clube iniciou a temporada com três pontos negativos.