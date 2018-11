​Domingos Paciência: “Paragem do campeonato não é benéfica para o FC Porto”

O FC Porto volta a jogar para o campeonato apenas a 2 de dezembro, no terreno do Boavista. Antes, joga para a Taça de Portugal a 24 deste mês com o Belenenses, no Dragão, e quatro dias depois para a Liga dos Campeões com o Schalke.



A pausa competitiva para a atividade das seleções não é benéfica para o FC Porto após sete jogos oficiais consecutivos a ganhar. A ideia é defendida pelo antigo avançado portista Domingos Paciência, em entrevista a Bola Branca. “O Porto está num bom momento e com jogos mais próximos poderia consolidar essa boa fase que atravessa. Outro aspeto que não é benéfico tem a ver com a mudança da forma de jogar do Porto. Já não se vê um Porto tanto em transição, mas mais em posse a tomar conta do jogo e a marcar os ritmos. Deve-se muito à inclusão de Oliver. Sérgio Conceição está a fazer com que a equipa não fique tão dependente de Marega como no ano passado. Não é uma Porto de transição à procura da profundidade com Marega mas uma equipa com mais posse, mais organizada e a chegar com mais jogadores em termos ofensivos”, analisa Domingos Paciência.

Porto de excelência a fechar

O FC Porto na presente temporada marcou golos nos últimos 15 minutos, em 11 jogos. Golos que foram decisivos em cinco desses jogos, Braga incluído. Frente ao Braga, Soares marcou o golo da vitória aos 88 minutos.

Domingos Paciência tem uma explicação para as pontas finais fortes do Dragão. “A gestão do esforço. O Porto na época passada jogava muito bem na primeira parte e na segunda parte em termos físicos várias vezes quebrava. Uma equipa que joga em transição a exigência física é maior. Esta época já não se nota essa quebra porque consegue ter o jogo mais controlado e pensado. É natural que chegue ao fim do jogo e esses golos possam aparecer porque a exigência física com a atual forma de jogar é menor”, refere Domingos Paciência,

Nos dois últimos jogos do campeonato saltou do banco um jogador com influência decisiva nos triunfos sobre Marítimo e Braga: Otávio.

Na Madeira marcou e assistiu. Com o Braga assistiu para o jogo de Soares. “Um treinador tem que ter alguém no banco que possa mexer com o jogo. Otávio tem feito e bem. Tem uma relação com a bola muito forte e desequilibra com facilidade. Um jogador com essas caraterísticas técnicas a entrar em determinados momentos do jogo ajuda muito uma equipa e pode mudar o jogo como aconteceu na Madeira e com o Braga. Para um treinador é bom ter jogadores que mexam com o jogo e Otávio é essa arma secreta que Sérgio Conceição tem”, conclui Domingos Paciência.