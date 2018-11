Vítor Pereira e o título de campeão chinês. "Só quem está aqui entende a dimensão do feito"

Vítor Pereira foi o obreiro da conquista do título de campeão chinês, por parte do Shanghai SIPG. Em entrevista à Lusa, salienta que só quem vive na China compreende quão profundamente foi escrita história.

O SIPG quebrou sete anos de hegemonia do Guangzhou Evergrande na Superliga chinesa. "Só quem está aqui na China é que entende a dimensão do feito", declara o treinador português, que deu o inédito título ao SIPG logo à primeira tentativa e com duas jornadas de sobra. Vítor Pereira desmontou todo um monopólio: “O Guangzhou é, de facto, o todo-poderoso da China, campeões durante sete anos consecutivos, com largos anos de trabalho e jogadores com muita qualidade. Entre os jogadores chineses da minha equipa, nenhum tinha sido campeão”.

Vítor Pereira acredita que a chave para a conquista foi a consistência da equipa, "do ponto de vista ofensivo e defensivo", desde o início até ao fim. Perante algumas carências do plantel, o técnico recorreu à polivalência: "Nunca tivemos muitas soluções em termos de número de jogadores, vivemos muito da polivalência, tive um jogador que jogou nas posições quase todas e foi assim que fomos colmatando esse problema".

Valorização e consideração que não têm fim à vista



Vítor Pereira sucedeu no cargo a André Villas-Boas e tornou-se o terceiro treinador português a conquistar o título de campeão nacional em três países, depois de Artur Jorge e José Mourinho. O técnico de 50 anos fê-lo no FC Porto, no Olympiacos da Grécia e, agora, na China. E não está "nada arrependido" de ter rumado ao Extremo Oriente.

"É um campeonato muito mais competitivo do que aquilo que eu imaginei. Tem jogadores de qualidade, cada vez mais, porque a China tem capacidade para investir", explica. Isto porque o governo chinês tem como objetivo elevar a seleção chinesa ao estatuto de potência mundial.

A nível pessoal, Xangai tem sido amiga de Vítor Pereira. Na capital económica da China, "não falta nada" ao treinador, a exemplo das grandes cidades europeias, "apesar de estar numa cultura diferente".

Sendo assim, Vítor Pereira não surpreende ao revelar que está "interessado em continuar" no Shanghai SIPG. "O clube também está: não esperou pelo fim para manifestar esse interesse. Há dois meses, já tinham manifestado todo o interesse para eu continuar. Isso revela também respeito e consideração", enaltece.