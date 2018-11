Joel Rocha com esperança em eliminar o Sporting

Joel Rocha acredita que o Benfica tem qualidade suficiente para ultrapassar os obstáculos que tem pela frente na Ronda da Elite da Liga dos Campeões de futsal e marcar presença na "final four" da competição. "O caminho é tão difícil quanto apetecível", diz o treinador, referindo que o plantel tem "competência e ambição" para atingir o objetivo.

Os encarnados têm pela frente os croatas do Makarska, os russo do Sibiryak e, sobretudo, o Sporting. O foco mediático, até porque águias e leões são os grandes favoritos do grupo, está direcionado para o desafio entre os clubes portugueses, marcado para domingo. No entanto, o treinador do Benfica alerta para a valia dos outros dois adversários.

“Nós temos ouvido falar que é o jogo de domingo com o Sporting que vai decidir o semi-finalista. É importante respeitar as outras duas equipas. Na quinta-feira, teremos a nossa final, é para aí que estamos focados. O Makarska é uma equipa que está habituada a ganhar e a estar na frente do marcador. Eles têm uma defesa individual agressiva, usam muito o jogo físico. Sei que vamos passar momentos difíceis”, alerta Joel Rocha, em entrevista à Agência lusa.



O Benfica tem a sua estreia na Ronda de Elite agendada para as 14h00 de quinta-feira diante do Makarska. Depois, voltará a entrar em ação na sexta-feira, à mesma hora, diante dos russos do Sibiryak, e terminará a competição no domingo, pelas 19h00, naquele que é o encontro mais aguardado diante do Sporting.