Papa visita Marrocos em 2019

O Vaticano anunciou que o Papa Francisco vai visitar Marrocos no próximo ano. A deslocação vai acontecer em março.

"Acolhendo o convite de sua majestade o Rei Mohammed VI e dos bispos, Sua Santidade fará uma viagem Apostólica a Marrocos do dia 30 a 31 de março de 2019, visitando as cidades de Rabat e Casablanca", lê-se no boletim diário da Santa Sé.

A nota acrescenta que "o programa da viagem será publicado a seu tempo".

É a segunda vez que um Papa visita Marrocos A primeira foi há 33 anos, quando João Paulo II visitou Casablanca em 1985.

Antes da ida a Marrocos, Francisco vai deslocar-se ao Panamá, entre 23 e 27 de janeiro, para presidir às Jornadas Mundiais da Juventude.

