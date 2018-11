Nuno Dias espera que fator casa seja decisivo para o Sporting

Nuno Dias tem a esperança que o Pavilhão João Rocha "seja decisivo" para o Sporting na luta pelo acesso à "final four" da Liga dos Campeões de futsal. Os leões são os anfitriões do Grupo C da Ronda de Elite e têm pela frente o Benfica, o Sibiryak, da Rússia, e o Makarska, da Croácia.

O dérbi de Lisboa está agendado para domingo e é perspetivado como o jogo decisivo, uma vez que os clubes portugueses são, teoricamente, favoritos à passagem à próxima fase. Nuno Dias, no entanto, alerta para o poder dos outros dois adversários.

“Para aqueles que estão a pensar que domingo vai ser a decisão, estão enganados. Se os resultados não forem bons na quinta e na sexta, o jogo de domingo não será importante. Por agora, o mais decisivo é o jogo de quinta-feira contra o Sibiryak. Será um jogo difícil, contra uma equipa fria e que é forte nas situações defensivas. Não faz sentido preparar nada para domingo, porque há dois jogos antes”, avisou o treinador, em declarações à Agência Lusa.

O Sporting estreia-se na Ronda de Elite na quinta-feira, a partir das 20h30, frente ao Sibiryak. Na sexta-feira tem encontro agendado com os croatas o Makarska à mesma hora e joga no domingo diante do Benfica, às 19h00. Apenas o vencedor do grupo garante o apuramento para a "final four" da Liga dos Campeões de futsal.