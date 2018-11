Uma semana depois, ainda há votos por contar nos Estados Unidos

Na segunda-feira, a democrata Kyrsten Sinema foi declarada a vencedora. Há ainda votos por contar, mas a matemática está do lado de Sinema e MacSally já lhe deu os parabéns. Sinema é a primeira mulher a representar o estado do Arizona. Foi a primeira vez em 24 anos que o Arizona escolheu um democrata para o lugar.

No Arizona , o caso mudou completamente de cor, do vermelho republicano para o azul democrata. Na noite eleitoral, a republicana Martha MacSally estava à frente num estado tendencialmente vermelho.

No dia 6, os estados do Arizona e da Florida tinham caído para o lado dos republicanos. O Mississipi continua uma incógnita.

O Senado é a câmara alta do Congresso americano, o orgão legislativo mais importante dos Estados Unidos e está nas mãos dos republicanos. Os democratas precisavam de um resultado quase milagroso para ganhar o Senado, algo que não conseguiram.

Os democratas já conseguiram dar a volta a uma das corridas eleitorais. Resta saber se os votos que faltam contar e as possíveis recontagens podem virar o panorama político americano para 2020, altura em que há novas eleições, uma delas para o Presidente.

As eleições intercalarares americanas decorreram no dia 6 de novembro e o resultado ditou uma vitória dos democratas na Câmara dos Representantes . Os republicanos não tiveram uma boa noite eleitoral, mas seguraram o Senado e conseguem “proteger” Trump .

No entanto, à medida que votos em pequenos distritos eleitorais foram sendo contados, assim como votos de militares e votos por correio, a diferença entre Scott e o candidato democrata, Bill Nelson, foi diminuindo.

Scott tem uma vantagem de 0,15 pontos percentuais. Segundo a lei estatal da Florida, se a vantagem for menor que meio ponto percentual (0,5% dos votos), os votos eletrónicos são recontados pelas máquinas e se for inferior a um quarto de ponto percentual (0,25% dos votos), os votos têm de ser recontados à mão.

Nelson ainda têm uma hipótese de chegar ao Senado – para já, a diferença está em menos de 15 mil votos num estado em que votaram mais de 8 milhões de pessoas. A recontagem eletrónica acaba na quinta-feira.

No Mississipi, já é certo que a eleição vai a uma segunda volta. A republicana Cindy Hyde-Smith conseguiu pouco mais de 41% dos votos e o democrata Mike Espy teve 40,6%. O outro republicano na corrida, Chris McDaniel, obteve 16,5%, mas fica de fora da segunda volta, marcada para dia 27 deste mês.

A lei no Mississipi obriga a que um dos candidatos tenha mais de 50% dos votos. A republicana Hyde-Smith deve garantir a reeleição, com uma boa parte dos eleitores de McDaniel a ficarem do lado vermelho.

No melhor das hipóteses, os democratas conseguem os três lugares e empatam o Senado, com 50 representantes (neste momento, têm 47). Os republicanos ficariam também com 50, mas em caso de empate, o voto final vai para o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, conservador e fiel a Trump.

Portanto as contas pouco mudariam: os democratas tentam apenas ganhar uma plataforma mais estável e atacar o controlo do Senado nas próximas eleições.

A Câmara sem segredos

Os democratas garantiram o controlo da Câmara dos Representantes, a câmara baixa do Congresso, na noite eleitoral. Os democratas têm uma vantagem de 30 lugares e há 13 corridas por decidir. Mesmo que um cenário trágico aconteça e os democratas as percam todas, seguram facilmente a Câmara.