Uma baleia morta, com 20 metros, deu à costa, esta terça-feira, em frente à localidade de Barra de Mira, já próximo da praia do Areão, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil Municipal de Mira. A Proteção Civil está agora a estudar a forma de retirar a baleia do local.

A Polícia Marítima de Aveiro irá igualmente ao local averiguar a situação, disse fonte desta estrutura à Lusa.