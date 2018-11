Quarteto no ginásio no arranque da operação Itália

Os trabalhos da seleção nacional, de preparação para o jogo com a Itália, para a penúltima jornada do grupo 3 da Divisão A da Liga das Nações, arrancaram com 19 jogadores no relvado. Pepe, William Carvalho, Bernardo Silva e André Silva fizeram apenas trabalho de ginásio.

A ausência do quarteto não deverá ser preocupante. A convocatória de Fernando Santos era, inicialmente, de 24 jogadores, no entanto, a lesão de André Gomes reduziu o número para 23. De acordo com que a Renascença apurou, não haverá substituto para o médio do Everton. Por agora, Fernando Santos considera ter soluções para ausência no médio entre os convocados.

A comitiva viaja para Itália na quinta-feira. O jogo com a seleção transalpina está marcado para sábado, às 19h45, no San Siro, em Milão. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.