Joe Cole retira-se do futebol aos 37 anos

Joe Cole anunciou, esta terça-feira, um ponto final na carreira de futebolista. Aos 37 anos, o antigo internacional inglês retira-se depois de ter "tornado um sonho realidade". "Espero que as duas próximas décadas sejam tão especiais como foram os 20 anos que tive como profissional de futebol", disse o ex-jogador, na nota de despedida.

Cole foi três vezes campeão inglês, pelo Chelsea. As duas primeiras com José Mourinho, como treinador, a terceira com Ancelotti. "Vencer trofeús no Chelsea foi algo de especial para mim. São memórias para a vida", sublinhou.

Joe Cole cumpria a terceira temporada nos Tampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos. Era uma das figuras da USL Pro, a liga abaixo da MLS, nos Estados Unidos. Esta época fez 30 jogos e marcou quatro golos.

Formado no West Ham, o antigo extremo esteve cinco época nos "hammers". Em 2003/04 transferiu-se para o Chelsea, onde passou sete temporadas. Liverpool, Lille, Aston Villa e Coventry City são os clubes que completaram a carreira de um jogador que somou 57 internacionalizações pela Inglaterra.