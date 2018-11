Motivações de Bruno e consequências da detenção

A detenção de Bruno de Carvalho domina, quase por completo, as primeiras páginas dos três jornais desportivos. O antigo presidente do Sporting está preso no posto da GNR de Alcochete e será ouvido, esta manhã, às 10h00, pelo juiz de instrução no tribunal do Barreiro.

Os jornais fazem uma exposição das razões que levaram à detenção de Bruno de Carvalho e pesam eventuais consequências.

"Bruno não prende Gelson", escreve o "Record". De acordo com esta diário, o Atlético de Madrid pode envolver jogadores no acordo com o Sporting. As negociações continuam em aberto, apesar da detenção do ex-presidente.

"E tudo para fazer negócios", titula "O Jogo". O objetivo de Bruno de Carvalho, de acordo com o diário da Global Media, era forçar os jogadores a sair do clube. Descalabro financeiro terá estado na origem das manobras. O jornal ainda tem uma note sobre as regalias e as dívidas da Juve Leo na era Bruno.

"Bruno responde por 56 crimes", contabiliza "A Bola". Bruno de Carvalho indiciado por terrorismo, sequestro, ofensa à integridade física, posse de arma proibida, ameaça agravada e dano com violência.

A apresentação de Marcel Keizer, como novo treinador do Sporting, passa para segundo plano, mas tem direito a chamada de primeira página.

"O Jogo" revela que Corona negoceia contrato. Mexicano sondado para renovar vínculo que termina em 2020. "A Bola" diz que Brahimi pode sair em janeiro.

A seleção está concentrada para a dupla operação na Liga das Nações, frente a Itália e Polónia. André Gomes foi dispensado.

No mercado dos treinadores, destaque para Miguel Cardoso. O técnico português, demitido do Nantes já esta temporada, foi contratado pelo Celta de Vigo.