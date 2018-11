Mais de 29 mil condutores apanhados a usar telemóvel ao volante

Entre 1 de janeiro e 15 de setembro deste ano, a GNR multou 16.640 condutores pelo uso de telemóvel enquanto conduziam. A PSP tinha aplicado, até 31 de agosto, 12.427 contraordenações. Em média, são 115 multas por dia a condutores que utilizavam o telemóvel ao volante.

Os dados são avançados pelo "Jornal de Notícias", esta terça-feira.

As autoridades estão preocupadas com o aumento da distração digital ao volante. Além das chamadas e do envio de SMS ao volante, há também quem veja vídeos e televisão durante a viagem.

Uma aplicação lançada por uma seguradora para os condutores avaliarem a sua condução mostra que nove em cada dez utilizaram o telemóvel ao volante.

Esta ferramenta acompanhou cerca de 243 mil viagens e registou alguns condutores que mexeram mais de dez vezes no telemóvel num único percurso.