Pirenéus podem perder metade da neve até 2050

O aumento da temperatura média nos Pirenéus, em 1,2 graus centígrados nos últimos 50 anos, faz prever que esta cordilheira venha a perder metade da neve até 2050 e, se nada for feito, 80% antes do final do século.

Esta é uma das principais conclusões divulgadas durante a apresentação do relatório “As Alterações Climáticas nos Pirenéus: Impacto, Vulnerabilidades e Adaptação”, feito por mais de 100 cientistas de Espanha, França e Andorra, para o Observatório Pirenaico das Alterações Climáticas (OPCC).

O panorama é preocupante, considerando que a subida média da temperatura na cordilheira foi de 1,2 graus de nos últimos 50 anos. A média mundial foi de 0,85 graus, pelo que o aquecimento dos Pirenéus foi 41% superior. O coordenador do estudo, Juan Terrádez, destaca que metade dos glaciares da cordilheira já desapareceu.

E salienta a “escassez e variabilidade” da disponibilidade hídrica como um dos problemas socioeconómicos mais importantes derivados das alterações climáticas nos Pirenéus, uma vez que diminui a água disponível para a geração de energia hidroelétrica e a produção agrícola.

Acresce que a maior instabilidade climática provoca um aumento dos riscos, como deslizes de terras, inundações e incêndios florestais, bem como episódios de seca e chuvas torrenciais cada vez mais intensos.

Juan Terrádez também explica que uma das consequências mais relevantes para a fauna e flora regionais é “a falta de sincronia” entre espécies que dependem umas das outras, como os insetos polinizadores e as plantas.

Os Pirenéus têm "febre"

A coordenadora do Observatório Pirenaico, Idoia Arauzo, classifica como “grave” a situação atual nos Pirenéus e reclamou uma “atuação urgente” e a “incorporação das alterações climáticas nas políticas”, porque “estão a ocorrer a uma velocidade muito rápida”.

Os Pirenéus têm “febre”, o que “é um sintoma de que se está a passar alguma coisa”, aponta Idoia Arauzo, enumerando ainda os dez desafios das alterações climáticas nesta cordilheira, entre os quais preparar a população para as alterações climáticas, reforçar a segurança perante os riscos naturais e acompanhar a população nos períodos de seca.

A lista dos desafios é completada com a garantia da qualidade da água, manutenção da atratividade turística dos Pirenéus, resposta às mudanças na produtividade e qualidade da produção agrícola, previsão das transformações irreversíveis na paisagem e a possível perda de biodiversidade, adaptação aos desequilíbrios entre oferta e procura energética e enfrentar a propagação de pragas.

A coordenadora do OPCC insiste na “redução das emissões poluentes” e “adaptação” como formas de enfrentar o problema e recorda que as alterações climáticas são “mais um fator de pressão” sobre o território, como pode ser a perda de população ou a falta de substituição de gerações na agricultura.