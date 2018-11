O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pede máxima moderação na Faixa de Gaza. Um apelo feito esta segunda-feira, depois do movimento radical palestiniano Hamas ter reivindicado os disparos de dezenas de “rockets” contra Israel, alegando que seria a resposta à morte de sete do seus combatentes num confronto com o exército israelita, no domingo.

Também na segunda-feira, um ataque aéreo israelita atingiu a Al-Aqsa, a estação televisiva do Hamas na Faixa de Gaza, que deixou de emitir após o bombardeamento

O apelo de Guterres foi divulgado por um porta-voz da ONU que adiantou ainda que o coordenador especial das Nações Unidas, Nickolay Mladenov, está a trabalhar “estreitamento com o Egito e com todas as partes envolvidas para restaurar a calma”.

A escalada de violência nos últimos dias na Faixa de Gaza já levou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, a convocar uma reunião de emergência dos responsáveis pela segurança.

Chuva de rockets



A partir de Gaza, continua a ser disparada uma chuva de rockets contra Israel. O Hamas avisa que será só o começo, se Israel não terminar com os bombardeamentos na Faixa de Gaza, onde dezenas de posições do Hamas e da Jihad Islâmica foram atingidas. Há 4 mortos confirmados.

Do lado israelita, uma centena dos mais de 400 rockets palestinianos foram travados pelo sistema de defesa anti-missil. Ashkelon foi uma das cidades mais atingidas. Há registo de pelo menos um morto e dezenas de feridos.

Na origem deste recente conflito está uma operação contra o Hamas, lançada por um comando do Exército israelita que circulava num automóvel no interior da Faixa de Gaza, na cidade de Khan Younis, a três quilómetros da fronteira. O Hamas lançou uma perseguição contra o grupo de operações especiais, que escapou com o apoio da Força Aérea israelita. Pelo menos um soldado israelita morreu e outro ficou ferido.

Estes incidentes surgem num momento em que as Nações Unidas e o Egipto tentam mediar um cessar-fogo entre as duas partes, ao fim de oito meses de conflitos na fronteira, tentando evitar uma quarta guerra no espaço de uma década, entre Israel e o Hamas.