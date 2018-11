May sobre o Brexit. Ainda há questões “significativas” por resolver

Veja também:

A primeira-ministra britânica, Theresa May, admite que ainda há questões “significativas” por resolver, numa altura em que as negociações para a saída da União Europeia se aproximam do fim.



“As negociações para a nossa saída estão na fase final. Estamos a trabalhar duramente, durante a noite, para fazermos progressos nos restantes assuntos do acordo de saída, que são significativos”, afirmou Theresa May, num discurso em Guildhall, no distrito financeiro de Londres.

A primeira-ministra garante que não vai assinar um acordo para o Brexit “a qualquer custo”.

“Os dois lados querem chegar a um acordo, mas o que estamos a negociar é imensamente difícil”, sublinhou.

A complicar as negociações estão questões como a da fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda.

O plano de May, que procura manter o acesso privilegiado ao mercado único europeu, enfrenta oposição interna de apoiantes do Brexit, pró-europeus, o partido norte-irlandês que apoio o seu Governo e até de alguns dos seus ministros.

O Reino Unido deverá sair da União Europeia no final de março do próximo ano.