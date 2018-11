Estoril vence Paços e aproxima-se do topo

O Estoril recebeu e bateu o Paços de Ferreira, por 1-0, esta segunda-feira, num duelo entre duas equipas despromovidas, esta época, à II Liga.

Aylton Boa Morte marcou, aos 20 minutos, o único golo da partida. Este resultado afeta o primeiro lugar da II Liga, que o Paços ainda ocupa, com 21 pontos, mais dois que o Famalicão. No entanto, foi benéfica para o Estoril, que assim subiu à terceira posição, com 17 pontos, estando agora a dois pontos do primeiro lugar de subida ao principal escalão.

No outro jogo do dia, o Varzim foi recebido e goleado, em Aveiro, por 3-0, pela Oliveirense. A equipa de Oliveira de Azeméis largou a lanterna vermelha, por intermédio dos golos de Alemão, aos 27 minutos, de Oliveira, de grande penalidade aos 52, e de Fati, aos 86.

A equipa poveira tinha a oportunidade de ascender ao quinto lugar, mas en vez disso fica em risco de, na próxima jornada, descer à zona de despromoção, uma vez que soma 11 pontos, mais dois que o Cova da Piedade, primeira equipa na zona de perigo, mas também mais um jogo. A Oliveirense sobe ao décimo lugar, com os mesmos 11 pontos.