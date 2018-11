Djokovic entra a vencer nas ATP Finals

Novak Djokovic, número um do ténis mundial, entrou com o pé direito nas ATP Finals, ao derrotar o norte-americano John Isner, número dez do "ranking" ATP, na primeira jornada do grupo Guga Kuerten.

O tenista sérvio impôs-se em dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-3, em pouco mais de uma hora. Resultado que o leva para a primeira posição do grupo, à frente de Alexander Zverev, que também venceu.

O alemão, número cinco do mundo, derrotou o croata Marin Cilic, sétimo da hierarquia mundial, também em dois "sets", embora com maior dificuldade: teve de ir ao "tie-break" de ambos os parciais, que venceu por 7-6(5) e 7-6(1). O encontro durou pouco mais de duas horas.