André Gomes falha jogos da seleção com Itália e Polónia

André Gomes não está apto e falhará os jogos da seleção nacional frente a Itália e Polónia, para as jornadas finais do grupo 3 da Liga das Nações.

A comitiva da seleção concentrou-se, esta segunda-feira, numa unidade hoteleira em Cascais. O grande ausente foi André Gomes, que foi considerado inapto pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), após análise a exames efetuados esta segunda-feira. No site oficial, a FPF não especifica qual o problema físico do médio do Everton, nem se será selecionado um substituto.

Portugal começa a treinar na terça-feira, às 10h30, na Cidade do Futebol. Trinta minutos antes, um jogador falará em conferência de imprensa.

A equipa das "quinas" defronta a Itália no sábado, às 19h45, no San Siro, em Milão. Três dias depois, na próxima segunda-feira, à mesma hora, receberá a Polónia, em Guimarães. Os dois jogos terão relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.