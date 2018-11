Seleção Nacional

Bruno Costa quer manter registo imaculado da geração de 1997

12 nov, 2018 - 21:39

O médio lembra que a sua geração foi a todas as provas jovens de seleções. Registo será quebrado se a seleção de sub-21 não ganhar à Polónia, no "play off" de acesso ao Europeu de 2019.