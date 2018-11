Filipe Homem Fonseca recorda Stan Lee como "dos maiores criadores do século XX"

Stan Lee foi dos maiores criadores de banda desenhada e sempre muito próximo dos fãs, diz à o autor e guionista Filipe Homem Fonseca.

Em declarações à Tarde da Renascença, um dos maiores colecionadores de banda desenhada em Portugal recorda a carreira fantástica do criador do Homem-Aranha e de muitos outros super-heróis.

“Foi, sem dúvida, dos maiores criadores do século XX e a sua herança está a persistir no século XXI e a alastrar como nunca”, afirma Filipe Homem Fonseca, poucos minutos depois de saber da morte de Stan Lee, o cofundador da editora Marvel.

Filipe Homem Fonseca explica que Lee “tinha uma relação muito próxima com os fãs, uma coisa que foi muito aproveitada pela Marvel e pelas produtoras cinematográficas que estão a explorar este filão”.

“Ele fazia uma ponte muito calorosa com a comunidade de fãs, porque estava sempre presente nos eventos e era quase como uma ligação direta entre esse mundo fantástico e a realidade, através dos ‘cameos’ (aparições) que fazia nos filmes, ao ponto de haver aquela teoria de que ele nos filmes possa ser Uatu, o Vigia, uma personagem que ele criou e que está vigilante no universo de todos os acontecimentos, na teoria sem nunca intervir, mas na prática sempre ativo em alguns momentos-chave. Isso se calhar poderá ser explicado agora no ‘Avengers IV’. Seja como for, ele tem sempre essa figura tutelar juntamente com Jack Kirby e Steve Ditko”, sublinha Filipe Homem Fonseca.

Stan Lee morreu esta segunda-feira, na Califórnia. Tinha 95 anos.