Miguel Cardoso é o novo treinador do Celta de Vigo

O Celta de Vigo anunciou, esta segunda-feira, a contratação do português Miguel Cardoso como novo treinador da equipa principal de futebol.

O clube espanhol revelou a aquisição de Miguel Cardoso no site oficial, somente dez minutos depois de ter anunciado a saída do antecessor, o argentino Antonio Mohamed, que chegara esta época ao comando técnico dos galegos. O ex-treinador do Rio Ave regressa rapidamente ao ativo, depois de uma breve passagem pelo Nantes, de França.

Miguel Cardoso será apresentado na terça-feira, às 13h00. Também orientará o primeiro treino da formação "celeste" na terça-feira.

Esta troca de treinadores surge um só dia depois da derrota do Celta, em casa, diante do Real Madrid, por 4-2. Mohamed deixa, nas mãos de Cardoso, uma equipa que ocupa o 14.º lugar do campeonato, com apenas três vitórias em 12 jogos, além de cinco empates e quatro derrotas.

