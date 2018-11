Gastão Elias não passa da primeira ronda em Buenos Aires

Gastão Elias foi eliminado, esta segunda-feira, na primeira ronda do Challenger de Buenos Aires, na Argentina.

O número quatro do ténis português, 290.º do "ranking" ATP, caiu perante o belga Arthur De Greef, número 230 da hierarquia mundial, em apenas dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-3. O encontro durou 1h26.

A participação portuguesa no torneio fica, assim, a cargo de dois tenistas, embora na terça-feira vá ser reduzida a apenas um. Isto porque Pedro Sousa e João Domingues se vão defrontar logo na primeira ronda. Sousa, número 104 do mundo e quarto cabeça-de-série, é o favorito. Mas Domingues, que ocupa o 255.º lugar do "ranking", deverá dar luta.