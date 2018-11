Pai defende Bruno de Carvalho: "Os indícios não são nada"

O pai de Bruno de Carvalho considera que a justiça não tem ponta por onde pegar contra o ex-presidente do Sporting, no caso das agressões na Academia do Sporting em Alcochete, pelo qual foi detido no domingo.

"Não há indícios, os indícios não são nada. Ou há factos concretos, ou há provas concretas, ou não há nada. Há a vossa imaginação [dos jornalistas]", declarou Rui de Carvalho, esta segunda-feira, à saída do posto da GNR de Alcochete, onde o filho está em prisão preventiva.

Bruno de Carvalho está indiciado por 56 crimes, relacionados com as agressões na Academia de Alcochete, que decorreram a 15 de março. Um grupo de cerca de 40 adeptos encapuzados invadiram o centro de estágio do Sporting e agrediram jogadores e equipa técnica.

Rui de Carvalho afirmou que espera "que as coisas corram como devem correr". Quando a irmã do ex-líder dos leões referiu que Bruno "tem muita confiança na justiça", o pai atirou: "Tem ele mais do que eu".

Finalmente, quando questionado sobre se acredita que o filho está inocente, Rui de Carvalho foi peremptório: "Tenho a certeza".

Alexandra Carvalho, irmã de Bruno, já tinha estado no posto da GNR, durante o resto do dia, na companhia do advogado do ex-líder leonino, José Preto. O advogado e Bruno de Carvalho terão definido a estratégia de defesa. O ex-presidente do Sporting só será ouvido pelo juiz de instrução do Barreiro na terça-feira. Detido no domingo à noite, Bruno de Carvalho ficará mais uma noite em prisão preventiva, em Alcochete.

As suspeitas do Ministério Público apontam para o envolvimento do ex-presidente no ataque aos jogadores do Sporting. Mustafá, líder da claque Juve Leo, também foi detido no âmbito do mesmo processo.