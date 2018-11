Morreu Stan Lee, fundador da Marvel e criador de super-heróis

Natural de Nova Iorque, Stan Lee fundou a editora Marvel com o seu amigo Jack Kirby, em 1961.

De acordo com o TMZ, Stan Lee foi transportado de emergência esta segunda-feira de manhã da sua casa em Hollywood Hills, na Califórnia, para o hospital, onde acabou por falecer. A causa da morte ainda não é conhecida.

Foi o início de uma carreira brilhante, marcada pela criação de super-heróis que começaram por fascinar gerações de jovens na banda-desenhada e depois na televisão e no cinema.

Entre as personagens saídas do lápis de Stan Lee, em colaboração com Jack Kirby e Steve Ditko, estão o Homem-Aranha, Hulk, Homem de Ferro, os mutantes X-Men, entre muitos outros.