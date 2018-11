Mancini acredita que pode tirar o primeiro lugar a Portugal

Roberto Mancini, selecionador italiano, continua a acreditar que é possível terminar no primeiro lugar do grupo 3 da divisão A da Liga das Nações e, com isso, passar à "final four". Um empate, no confronto entre as duas seleções, qualifica Portugal para a fase seguinte.

"Vamos jogar para vencer Portugal e, depois, esperar pelo jogo de Portugal com a Polónia. Esperemos que a Polónia empate ou vença. Mas é claro que queremos vencer Portugal e ser uma equipa proativa, como nos últimos dois jogos", assinalou Mancini, esta segunda-feira, numa conferência de imprensa em que também falou de Cristiano Ronaldo.

Para o selecionador italiano, o avançado português da Juventus, que está fora da convocatória, "merece ganhar a Bola de Ouro, porque venceu a Liga dos Campeões" pelo Real Madrid, na temporada passada.

A seleção portuguesa lidera o grupo, com seis pontos. A Itália tem quatro e a Polónia apenas um, estando já matematicamente eliminada. Um empate, diante da Itália, dará a Portugal o passaporte para a "final four".

O Itália-Portugal joga-se no sábado, às 19h45, no San Siro, em Milão. Terá relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.