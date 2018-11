FC Porto caminha para a revalidação do título

Este FC Porto tem tudo para revalidar o título, considera o antigo lateral dos azuis e brancos Gabriel Mendes.

Há pouco mais de um mês, o Porto era terceiro classificado no campeonato, partilhava a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões e ocupava a segunda posição no Grupo C da Taça da Liga. Com sete vitórias consecutivas, os campeões nacionais garantiram a liderança isolada nas três competições, além da continuidade na Taça de Portugal.

Esta sequência vitoriosa só é superada pelas dez vitórias consecutivas alcançadas na época passada, entre os meses de dezembro e janeiro. Entrevistado por Bola Branca, Gabriel vê neste segundo “ciclo de ouro” de Sérgio Conceição, um sinal de que o Porto diz “sim” à revalidação do título, “embora não possa ignorar os adversários mais diretos”.

Golo madrugador e a lesão do goleador



Esta época, o FC Porto já marcou onze golos nos últimos quinze minutos de jogo. Em três situações, esses golos foram decisivos para somar vitórias no campeonato. “Quando tal acontece com esta frequência é sinal de que a equipa acredita sempre que pode chegar ao golo e nunca deixa de lutar para atingir os objetivos”, sublinha Gabriel.

Foi assim frente ao Braga, com Soares a resolver perto do final, com a quinta assistência de Otávio nesta época. Na opinião de Gabriel, o brasileiro “sabe até que ponto pode deixar de ser um suplente". No entanto, Sérgio Conceição, que trabalha com ele, "também sabe que tem ali uma arma para pôr as coisas a funcionar" a favor do Porto.

Sobre o mercado de transferências, que reabre em Janeiro, Gabriel Mendes encara a lesão de Aboubakar como um aviso para o Porto. Alerta fortalecido pelo facto de Benfica e Sporting já terem passado por dificuldades esta época, fruto das lesões de Jonas e Bas Dost.