Oblak: "Gosto de ouvir dizer que sou o melhor guarda-redes do mundo"

O guarda-redes do Atlético de Madrid, Jan Oblak, gosta que os adeptos e a crítica acreditem que ele é o melhor do mundo na sua posição.

"Gosto de ouvir dizer que sou o melhor guarda-redes do mundo. Trabalho para o ser", sublinhou o guradião esloveno, esta segunda-feira. Oblak venceu o Troféu Zamora, que premeia o melhor guarda-redes da Liga espanhola em 2017/18. "Este prémio é fruto de toda a equipa, que me ajuda muitíssimo. O meus companheiros, o corpo técnico e a massa adepta são importantes para manter a baliza a zeros", acrescentou.

No verão, o Chelsea tentou levar Oblak, mas o guarda-redes preferiu ficar em Madrid. Questionado sobre o seu futuro no Atleti, Oblak foi algo enigmático: "Espero continuar muitos anos no Atlético e na Liga espanhola. De momento, estou aqui".

Para já, Oblak espera que "venham mais títulos" para o Atlético de Madrid. "No ano passado ganhámos um, este verão outro e esta temporada também", realçou o antigo guarda-redes do Benfica, de 25 anos.