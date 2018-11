Apanhados. Roubavam as quatro rodas de carros que deixavam apoiados em tijolos

No total dos 14 casos a que a investigação já conseguiu relacionar com os detidos, o valor furtado ascende aos 120 mil euros.

Depois de várias ações de buscas, alguns dos recetadores foram constituídos arguidos. Do grupo de assaltantes, um ficou detido, −o elemento que a PSP acredita que é o cabecilha −, e os outros dois com apresentações periódicas. Dois dos assaltantes já estavam referenciados por furtos.

“Não sei se há algum mercado que sustente isso sinceramente”, afirma.

A maior parte dos casos de que tomou conhecimento, segundo Pedro Alves, ocorreram nas noites de sexta para sábado.

O trabalhador considera que aquela zona “é muito escura à noite”, com “árvores de grande porte” e “sem iluminação”.

O facto de ser um local com pessoas de muita idade e com pouca gente na rua, no entender de Pedro Alves cria as condições para os assaltantes atuarem com grande liberdade.

Pedro critica a falta de patrulhamento policial nas ruas.

“Sentimos muita falta de policiamento de proximidade. É uma zona com comércio, estou aqui 12 horas por dia de segunda a sábado e não vemos passar um policia, EMEL é com fartura, policia zero”, remata.