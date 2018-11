Sporting manifesta "total confiança" na justiça

O Sporting depositou confiança na justiça, esta segunda-feira, relativamente à detenção do ex-presidente Bruno de Carvalho e de um dos líderes da claque Juventude Leonina

"O Sporting manifesta a sua total confiança no sistema judicial", indicou fonte oficial do clube leonino à Lusa.

Bruno de Carvalho e o líder da claque Juve Leo, Pedro Mendes, também conhecido por Mustafá, foram detidos no domingo e encontram-se em prisão preventiva, no posto da GNR de Alcochete. O ex-presidente do Sporting só será ouvido pelo juiz de instrução do Barreiro na terça-feira, pelo que ficará mais uma noite em prisão preventiva.

As suspeitas do Ministério Público apontam para o envolvimento do ex-presidente no ataque aos jogadores do Sporting.