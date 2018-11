Allegri volta a pedir a Bola de Ouro para Cristiano Ronaldo

Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, venceu esta segunda-feira, pela quarta vez na carreira, o prémio de melhor treinador em Itália. À margem da cerimónia, pediu a Bola de Ouro para Cristiano Ronaldo.

O técnico italiano salientou que o seu pupilo "é um jogador diferente dos outros" e que é decisivo. "A diferença entre Cristiano e os outros é que ele tem um nível de profissionalismo altíssimo, ele está focado nos golos, é um atirador infalível e é muito competitivo, por alguma razão ganhou cinco Bolas de Ouro. Esperemos que ele volte a vencer este ano, porque creio que ele merece", sublinhou Allegri, na casa do futebol italiano.

Allegri ressalvou que "alcançar o oitavo campeonato é o objetivo principal para a Juventus, apesar de ter admitido que, com a chegada de Ronaldo, a auto-estima dos "bianconeri" na Liga dos Campeões cresceu.

"Temos de chegar a março preparados e com sorte, este troféu é coisa para poucos, mas esperamos ser bem sucedidos este ano. A nossa perceção desta importante competição não mudou assim tanto, este ano, mas a atmosfera na Juventus cresceu. Nos últimos quatro anos, chegámos a duas finais, mas também nos encontrámos com as duas equipas mais poderosas do momento [Barcelona e Real Madrid]. Veremos se esta época teremos um pouco de sorte do nosso lado".

Allegri abordou a possibilidade de ser selecionador italiano. O técnico da Juve frisou que Roberto Mancini tem estado a fazer um bom trabalho, mas não rejeitou a ideia de vir a ocupar o cargo. Para tal acontecer, contudo, terá de ser "na altura certa", como um "completar da carreira".