Igreja portuguesa comprometida com resultados do Sínodo sobre os jovens

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) assumiu esta segunda-feira o compromisso da Igreja em Portugal levar por diante as sugestões saídas do recente Sínodo dos Bispos dedicado aos jovens.

No discurso de abertura da Assembleia Plenária da CEP, que arrancou hoje em Fátima, D. Manuel Clemente citou o documento final do Sínodo, que lembra que “os jovens católicos não são meramente destinatários da ação pastoral”, mas “contribuem para enriquecer o que a Igreja é, e não só aquilo que faz. São o seu presente e não só o seu futuro”.

“Afirmações assim hão de encontrar da nossa parte receção correspondente”, garantiu o cardeal patriarca, lembrando que é preciso “evitar que a disponibilidade dos jovens se confronte com autoritarismos e desconfianças da parte dos adultos e pastores, que não reconheçam suficientemente a sua criatividade e demorem a partilha de responsabilidades”.

Sobre o Diretório de Pastoral Juvenil, que o Sínodo dos Bispos propôs que cada conferência episcopal nacional crie, D. Manuel Clemente deixou claro que esta será uma prioridade. “Havemos de levar por diante a proposta sinodal”, afirmou.

O cardeal patriarca referiu-se, também, ao Ano Missionário que está a ser vivido em Portugal “de outubro de 2018 a outubro de 2019”, e apelou a que em todas as dioceses “surjam Centros Missionários Diocesanos (CMD) e Grupos Missionários Paroquiais, laboratórios missionários, células paroquiais de evangelização”, que ajudem a dinamizar a ação da Igreja, porque “as condições atuais fazem da missão uma urgência evangélica em todos os campos socioculturais e numa geografia toral, longe ou perto – por vezes muito perto até”.

“Sobretudo nas zonas mais povoadas do nosso país habitam hoje populações das mais diversas origens e abrem-se espaços de autêntica ‘missio ad gentes’, a par de outros que requerem ‘nova evangelização’”, lembrou o presidente da CEP.

"Chaga" do abuso sexual de menores

D. Manuel Clemente referiu-se, também, ao “drama do abuso de menores por parte de membros responsáveis da Igreja”, reafirmando a solidariedade dos bispos portugueses para com o Papa Francisco, manifestada na mensagem que lhe enviaram em Setembro, aquando do Simpósio do Clero. “Também nós partilhamos o sofrimento do Santo Padre e de toda a Igreja e propomo-nos seguir as orientações para erradicar as causas desta chaga. Empenhar-nos-emos em incrementar uma cultura de prevenção e proteção dos menores e vulneráveis em todas as nossas comunidades”, referia a mensagem hoje recordada pelo cardeal patriarca.

No discurso de abertura desta Assembleia Plenária o presidente da CEP começou por saudar os novos responsáveis da Igreja em Portugal, que foram escolhidos pelo Papa nos últimos meses, a começar pelo agora cardeal D. António Marto, uma nomeação que considerou “justa” e “motivo de alegria”, e que confirma quem “no Episcopado Português tão bem tem desempenhado os sucessivos encargos que lhe foram confiados – e muito especialmente o referente à celebração do Centenário das Aparições de Nossa Senhora em Fátima, com tanto benefício para a Igreja dentro e além de Portugal”, afirmou.

D. Manuel referiu-se, ainda, à nomeação de D. José Tolentino Mendonça para Arquivista e Bibliotecário do Vaticano, que considerou “motivo de felicidade para a Igreja de Portugal”. Saudou, ainda, as recentes escolhas de D. Daniel Henriques para bispo auxiliar de Lisboa, de D. Rui Valério para bispo das Forças Armadas e de Segurança, e de D. Armando Esteves para bispo auxiliar do Porto, assim como a nomeação de D. António Luciano Costa para Viseu, e de D. Francisco Senra Coelho para Évora, agradecendo a D. Ilídio Leandro e D. José Alves, que agora são bispos eméritos daquelas dioceses.

A 195.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa vai estar a decorrer em Fátima até à próxima quinta-feira, dia 15 de novembro.