Câmara do Porto vai usar parte da taxa turística para comprar 10 carros para a PSP

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, anunciou, esta segunda-feira, o reforço dos meios da Polícia de Segurança Pública com a aquisição de 10 viaturas elétricas, usando, para isso, parte da receita da taxa turística da cidade.

O anúncio foi feito pelo autarca na cerimónia de comemoração dos 80 anos da Polícia Municipal do Porto. “A Câmara do Porto está disponível para usar parte dessa receita para fornecer à PSP meios que lhe têm faltado para tornar mais eficaz o patrulhamento da cidade. Ou seja, iremos propor à tutela a entrega de dez viaturas que irão colmatar uma carência que existe nos meios da PSP”, disse o presidente da autarquia.

“Serão viaturas elétricas ou de baixo teor de emissões, que permitirão mitigar os problemas de segurança que o número acrescido de pessoas provoca na cidade”, acrescentou.

Rui Moreira aproveitou o momento para "exigir equivalente esforço por parte da tutela". O presidente da Câmara do Porto quer também mais meios humanos na PSP: “O gesto que aqui anuncio hoje, da nossa disponibilidade de ajudar a PSP através da taxa turística, terá, seguramente, da parte da tutela acolhimento e equivalente esforço através do incremento de meios humanos que todos reconhecemos serem necessários.”

O autarca do Porto lembrou que, numa altura em que a cidade se regenera de forma acelerada, quer do ponto de vista físico quer cultural e social, a segurança e a fiscalização são “absolutamente fulcrais”, pelo que a autarquia, “não tendo competências diretas em matéria de segurança pública, tudo tem feito para ajudar a competência do Estado central nesta matéria”.

“Cumprindo um antigo desígnio de Porto e Lisboa, a Câmara do Porto participou ativamente no grupo de trabalho que permitiu a regularização legal das Polícias Municipais das duas cidades, através da produção do Decreto Lei 13/2017, que viabiliza a assinatura do contrato interadministrativo que, ainda este ano, iremos assinar com a tutela e que será apresentado ao executivo e Assembleia Municipal nas próximas semanas”, acrescentou.

Rui Moreira destacou ainda o aumento da dotação orçamental do município para a Proteção Civil e para a Polícia Municipal, onde a aposta mais do que duplicou. No final da cerimónia comemorativa dos 80 anos daquela polícia, que decorreu no Palácio de Cristal, no Porto, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, sublinhou a importância desta colaboração no reforço de meios da Polícia de Segurança Pública.

“Esta colaboração e este apoio é sempre muito bem-vindo. Como se sabe, nós estamos no processo aquisitivo de viaturas, mas se a polícia puder dispor de mais com certeza que todos ficaremos a ganhar”, afirmou. Segundo a governante, para além da aquisição de viaturas, num total de 2.200 a distribuir pela PSP e GNR, o Governo está ainda a fazer investimento em equipamentos de proteção individual e infraestruturas, por exemplo, na cidade do Porto.

Isabel Oneto destacou o investimento feito na Esquadra de Cedofeita e o investimento que já foi anunciado de seis milhões de euros na área do Viso, para acolher o Corpo de Intervenção, uma nova esquadra e toda a logística da PSP. “É um grande investimento no Porto ao nível das infraestruturas, eu creio de que esta colaboração se acaba por traduzir naquilo que é o essencial, que é dar melhores condições às forças de segurança e ao mesmo tempo construir para uma maior segurança de quem vive, visita ou trabalha no Porto”, sublinhou.