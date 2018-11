Santiago Solari já não é treinador interino do Real Madrid

Santiago Solari é o novo treinador do Real Madrid. De acordo com o jornal "Marca", o clube já informou a Real Federação Espanhola de Futebol que o argentino, que substituiu Julen Lopetegui de forma interina, é escolha definitiva para assumir o comando da equipa.

O antigo técnico do Real Madrid B convenceu os dirigentes nos quatro jogos que esteve à frente do clube. O Real venceu os quatro jogos, com Solari no banco, e recuperou pontos para os rivais que vão na frente da classificação.

Santiago Solari, de 42 anos, foi jogador do Real, entre 2000 e 2005. Terminou a carreira de futebolista no Peñarol, em 2011. Dois anos depois iniciou o percurso como treinador nos sub-17 do Real Madrid. Em 2015 assumiu o comando dos juniores e desde 2016/17 que era treinador da equipa B.