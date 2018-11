Detenção de Bruno de Carvalho não surpreende Carlos Severino

Filipe

12 nov, 2018 évora 12:46

Independente do que esteja em causa , é uma miséria hoje o que se assiste na TV da porcaria onde qualquer um incluindo pessoas que já tiveram pastas importantes na justiça ou Governos , incluindo juízes e advogados , darem constantemente cobertura no intuito de obterem para si protagonismo e pagamentos de honorários . Cultiva-se hoje por parte dessa gente empurrada por ex alegados Inspetores da Judiciária , uma prática crescente e podre com o fim de logo julgar e queimar seja quem estiver na semana eleita e escolhida pela alegada Justiça Nojenta Portuguesa , esbaforida de gente miúda acabada de desmamar em casa dos pais e sem sentido de Estado de Direito e Democrático . A bem dizer o sucesso do Ministério Público e dos Juízes de Instrução em conluio tem sido um fracasso ao longo do tempo e particularmente após o Processo da Casa Pia , parece terem descoberto uma espécie de Pré-Julgamento na Praça Pública para forçar depois o Julgamento natural a ter as mesmas conclusões . Nestes últimos tempos assiste-se constantemente a detenções e incriminações bem escolhidas a dedo , pois se os tribunais criminais estão amontoados de processos , só se fala nos jornais e tv´s de meia dúzia bem escolhida pelos comunicados da Procuradoria Geral da República , instância esta que virou um fantasma da PIDE/DGS . Só assim consegue contrarias um Estado de Direito e Democrático devido às constantes Absolvições Transitadas em Julgado . Concluindo : Quando pretendem queimar alguém bem escolhido !