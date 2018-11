Confirmada decisão de Wilson Eduardo. Avançado vai jogar por Angola

Wilson Eduardo optou por representar Angola e já foi chamado pelo selecionador Srdjan Vasiljevic para o jogo com o Burquina Faso, a contar para a fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN). O avançado do Braga, de 28 anos, foi internacional pelas seleções jovens de Portugal, mas nunca se estreou pela seleção A.

Sem sinais de que Fernando Santos poderia convocá-lo, Wilson Eduardo decidiu jogar pelo país do seu pai.Embora tenha nascido no Porto, Wilson Eduardo tem ascendência angolana.

O extremo, de 28 anos, conta com dez internacionalizações, e seis golos, pelos sub-21 portugueses, contudo, nunca representou a seleção principal. Desse modo, é elegível para jogar por outro país, neste caso Angola. Wilson protagoniza mais um caso curioso em que um irmão - João Mário, Portugal - representa uma seleção e o outro irmão - Wilson, Angola - representa outra.

Wilson poderá estrear-se por Angola já a 18 de novembro. Os Palancas defrontam o Burquina Faso, de Paulo Duarte, num jogo que poderá ser decisivo para o desfecho do Grupo I de qualificação para a (CAN). Angola é terceira classificada, com seis pontos, menos um que a seleção burquinense, que está no segundo lugar, e menos três que o líder, a Mauritânia. Só os dois primeiros classificados do grupo avançam para a fase seguinte.