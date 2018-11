Sporting apresenta Keizer às 12h30

Marcel Keizer é apresentado como novo treinador do Sporting ao início da tarde, em Alvalade. A cerimónia está marcada para as 12h30. O holandês, contratado ao Al Jazira, só começa a trabalhar com os jogadores na terça-feira.

O plantel tem folga esta segunda-feira e Keizer só amanhã estará em Alcochete com os atletas. O técnico, de 49 anos, assina por duas temporadas e meia. Herda a equipa que foi orientada por Tiago Fernandes, nos últimos três jogos.

O Sporting deverá informar, na conferência de imprensa de apresentação de Keizer, o que acontecerá ao antigo adjunto de Peseiro.