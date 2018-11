Bruno de Carvalho fica mais uma noite na prisão

Bruno de Carvalho vai ficar mais uma noite detido, no posto da GNR de Alcochete. De acordo com o jornal "Expresso", o antigo presidente do Sporting será ouvido esta terça-feira pelo juiz de instrução criminal do Barreiro.

Mustafá, líder da claque Juve Leo, também detido, mas no Montijo, por suspeita de ter coordenado o ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio, também ficará mais uma noite em prisão preventiva.

Segundo o "Expresso", os dois têm de ser acusados até dia 21 de novembro, data em que os primeiros 23 arguidos do processo são libertados, mediante o fim da medida de coação.



Para já, estão em prisão preventiva 38 alegados suspeitos do ataque ao centro de estágio de Alcochete, onde a 15 de maio jogadores e staff do Sporting foram agredidos. Nesse dia, a GNR deteve 23 pessoas e entre as 38 pessoas em prisão preventiva está o antigo líder da claque Juventude Leonina, Fernando Mendes.

Os 38 arguidos que aguardam julgamento em prisão preventiva são todos suspeitos da prática de diversos crimes, designadamente de terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.

Bruno de Carvalho era o presidente do Sporting na altura dos ataques e foi destituído em Assembleia Geral e impedido de concorrer às eleições para a presidência do clube, que acabaram por ser ganhas por Frederico Varandas.