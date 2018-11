Advogado e irmã de Bruno de Carvalho reuniram-se com o ex-presidente do Sporting

O advogado e a irmã de Bruno de Carvalho estiveram durante duas horas no posto da GNR de Alcochete, onde o antigo presidente do Sporting passou a noite, depois de ter sido detido. José Preto e Alexandra Carvalho recusaram prestar declarações aos jornalistas, à entrada e à saída do posto.

O advogado e Bruno de Carvalho terão definido a estratégia de defesa. O ex-presidente do Sporting só será ouvido pelo juiz de instrução do Barreiro esta terça-feira. Detido no domingo à noite, Bruno de Carvalho ficará mais uma noite em prisão preventiva, em Alcochete.

As suspeitas do Ministério Público apontam para o envolvimento do ex-presidente no ataque aos jogadores do Sporting. Mustafá, líder da claque Juve Leo, também foi detido no âmbito do mesmo processo.