Advogado e irmã de Bruno de Carvalho estão com o ex-presidente do Sporting

O advogado e a irmã de Bruno de Carvalho estão no posto da GNR de Alcochete, onde o antigo presidente do Sporting passou a noite, depois de ter sido detido. José Preto e Alexandra Carvalho recusaram prestar declarações aos jornalistas, quando chegaram ao posto.

Bruno de Carvalho está detido para interrogatório, no âmbito do processo do ataque à Academia de Alcochete, e será presente a juiz nas próximas horas. As suspeitas do Ministério Público aponta para o envolvimento do ex-presidente no ataque aos jogadores do Sporting.

Mustafá, líder da claque Juve Leo, também foi detido no âmbito do mesmo processo. Os dois serão ouvidos pelo juiz de instrução até esta terça-feira.