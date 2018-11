Francisca Jorge atinge melhor "ranking" da carreira

Francisca Jorge atingiu o melhor "ranking" da carreira, esta semana, depois de subir 62 posições na classificação do WTA. A número um nacional ascendeu ao lugar 557, depois de se ter sagrado bicampeã nacional e de ter vencido dois torneios de 15 mil dólares, em Lousada.

Francisca, de 18 anos, está na frente do "ranking" das portuguesas, por larga margem. Maria João Koehler, a número dois nacional, está no lugar 636 e Inês Murta é a 691 do mundo.

Na liderança do "ranking" continua Simona Halep. Kerber é a número dois e Wozniacki surge no terceiro posto.