Michael Bublé regressa a Portugal em 2019

Michael Bublé vai cantar em Portugal em setembro de 2019. O cantor canadiano vem apresentar o seu novo álbum, que é editado a 16 de novembro.

O concerto será na Altice Arena, em Lisboa, no dia 30 de setembro. Os bilhetes serão colocados à venda no próximo sábado. Um dia antes, há a pré-venda nas lojas FNAC e no dia 15 há bilhetes exclusivos para membros do clube de fãs do cantor.

O cantor canadiano afastou-se dos palcos em novembro de 2016, quando soube do cancro do filho, que na altura tinha apenas três anos. Anunciou que iria lançar um álbum, "Love", aproveitando a oportunidade para se retirar.

No entanto, numa entrevista à revista US Weekly, o agente do cantor desmentiu a reforma do cantor e disse que Bublé não tem planos de se retirar.

As datas para a tour europeia, que servirá para Bublé apresentar o novo álbum, foram anunciadas hoje. Lisboa está no meio da viagem, entre os concertos em Madrid e Helsínquia.

Bublé volta assim à Altice Arena depois de ter atuado lá em cinco outras ocasiões, as últimas em 2010 e em 2014.