Muito Young num jogo que caiu para os veteranos da NBA

Trae Young é "the next big thing", a grande promessa, da NBA e não está a desapontar. Os Hawks não estão arrependidos da aposta e a cada jogo que passa o jovem, de 20 anos, lidera a equipa como se estivesse na liga há uma década.

O "rookie" voltou a liderar Atlanta e só não levou a equipa à vitória, porque do outro lado teve oposição de peso de dois veteranos. LeBron James e Tyson Chandler seguraram os Lakers. LeBron a pontuar e Chandler, contratado já com a época em andamento, a ser decisivo na defesa.

Num jogo que os californianos venceram por um ponto, 107-106, Chandler teve a última palavra, com um bloco impressionante no último segundo a uma bola que Trae Young ia encestar para dar a vitória aos Hawks.

LeBron foi o melhor marcador da partida, com 26 pontos. O melhor marcador de Atlanta foi Taurean Price, com 23 pontos. Trae Young marcou 20 e fez 12 assistências. Foi a décima derrota dos Hawks na fase regular da NBA. A equipa tem apenas três vitórias. Os Lakers passaram a ter registo positivo, com sete triunfos e seis derrotas.

NBA

Resultados

Detroit Pistons-Charlotte Hornets, 103-113

Houston Rockets-Indiana Pacers, 115-103

New York Knicks-Orlando Magic, 89-115

Denver Nuggets-Milwaukee Bucks, 114-121

Portland Trail Blazers-Boston Celtics, 100-94

Los Angeles Lakers-Atlanta Hawks, 107-106