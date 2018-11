Os Sousa estão em alta no "ranking" mundial de ténis

João Sousa e Pedro Sousa subiram no "ranking" mundial de ténis, esta semana, com o primeiro a escalar três posições, para o 45º posto, e o segundo a trepar dez posições, para se instalar no lugar 114.

Pedro Sousa chegou às meias-finais do Open do Uruguai e volta a estar à porta do "top-100". O número dois nacional nunca esteve entre os 100 melhores do mundo e continua a lutar por quebrar essa barreira. A melhor posição ocupada pelo tenista, de 30 anos, foi o lugar 102, em setembro de 2017.

Na frente, e na semana de ATP Finals, em Londres, continua Novak Djokovic. O sérvio mantém vantagem sobre Rafa Nadal, que não compete mais este ano, devido a lesão, e Roger Federer, que fecha o pódio.